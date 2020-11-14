Amasya Belediyesi'nden sokak kedilerine özel kedievi - Son Dakika

Amasya Belediyesi'nden sokak kedilerine özel kedievi
14.11.2020 13:22
Amasya Belediyesi, sokak kedileri için şehrin belirli noktalarına özel olarak hazırlanan kedi evlerinden konuşlandırdı.
Amasya Belediyesi, sokak kedileri için şehrin belirli noktalarına özel olarak hazırlanan kedi evlerinden konuşlandırdı.
Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizi sokaklardaki sevimli dostlarımızla paylaşıyoruz. Kış aylarında sokakta yaşayan minik dostlarımızı soğuktan korumak ve beslenme ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırladığımız kedievlerini şehrimizin belirli noktalarına yerleştiriyoruz" denildi.
Evleri konuşlandıran görevliler yanlarında getirdikleri mamalarla kedileri besledi. - AMASYA
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