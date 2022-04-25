Amasya Belediyesi vatandaşlara ramazanda her gün 2 bin pide dağıtıyor - Son Dakika
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Amasya Belediyesi vatandaşlara ramazanda her gün 2 bin pide dağıtıyor

25.04.2022 18:11
Amasya Belediyesi vatandaşlara ramazanda her gün 2 bin pide dağıtıyor

Amasya Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara, ihtiyaç sahibi ayrımı yapmaksızın günde 2 bin pide dağıtıyor.

Amasya Belediyesi, ramazan ayında vatandaşlara, ihtiyaç sahibi ayrımı yapmaksızın günde 2 bin pide dağıtıyor.

Belediye ekipleri, araçlarıyla gittikleri mahallelerde kapı, kapı gezerek ya da belirledikleri alanlarda ve araçları durdurarak vatandaşlara pidelerini ulaştırıyor.

Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki pide dağıtımına katılan Belediye Başkanı Mehmet Sarı, ramazanda hiç kimsenin mağdur olmaması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Sarı, ramazan ayının son gününe kadar sosyal yardım faaliyetlerine devam edeceklerini ve bazı günler daha fazla pide dağıttıklarını belirterek, ay sonunda dağıttıkları pidenin 100 bine ulaşacağını dile getirdi.

Ramazanın paylaşmak olduğunu ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Ramazan ekmeğinizi bölüşmektir, paylaşmaktır, gönüllerde birleşmektir. Biz de vatandaşlarımızla bir şeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Pide dağıttığımız mahallelerimizde pide ve ekmek satan esnafımızın da pidelerini satın alıyoruz. Onlara bir nebze de olsa katkıda bulunuyoruz. Mübarek günde kimsenin gönlünü kırmak için değil, gönlünü almak için mücadele ediyoruz. Dua almaktan başka beklentimiz yok. Ayrıca çocuklara da çikolata ikramında bulunarak onları da sevindiriyoruz." diye konuştu.

Kentte göreve geldiklerinden beri ramazanın birinci gününden Ramazan Bayramı'nın dördüncü gününe kadar şebeke suyunun ücretsiz verildiğine de işaret eden Sarı, "Vatandaşımız için görev yapıyoruz. İmkanlarımız doğrultusunda onların yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı Amasya Belediye Başkanı Sarı, iftar öncesi trafikte Ramazan pidesi dağıttı

Amasya Belediyesi, Mehmet Sarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Belediyesi vatandaşlara ramazanda her gün 2 bin pide dağıtıyor - Son Dakika


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