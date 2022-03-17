Amasya Belediyesinde "Çanakkale menüsü" ikramı - Son Dakika
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Amasya Belediyesinde "Çanakkale menüsü" ikramı

17.03.2022 14:46
Amasya Belediyesinde "Çanakkale menüsü" ikramı

Amasya Belediyesi personeline, öğle yemeğinde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bir parça ekmek ikram edildi.

Amasya Belediyesi personeline, öğle yemeğinde Çanakkale Savaşı'nda Mehmetçiğin yediği buğday çorbası, üzüm hoşafı ve bir parça ekmek ikram edildi.

Belediye personeli, öğle yemeği için geldikleri yemekhanede, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve asker kıyafetli öğrenciler tarafından karşılandı.

Yemek almak için sıraya giren çalışanlara, Başkan Sarı tarafından, Çanakkale Savaşı'nda cephedeki askerlerin yemeği olan buğday çorbası, hoşaf ve ekmek ikram edildi.

Sarı, gazetecilere, Çanakkale Zaferi'nin hangi koşullarda elde edildiğinin anlaşılması için böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi.

Çanakkale Zaferi'nin gururunu yaşadıklarını ifade eden Sarı, şunları kaydetti:

"Çanakkale menüsü, soframızda bir hoşaf, bir çorba, bir de ekmek var. Aslında bu orada bir öğlen yemeği menüsü falan değil, bir gün hoşaf, bir gün buğday çorbası, bir gün sadece ekmek yiyorlarmış yani ne buldularsa onu yiyorlarmış. Çanakkale böyle kazanılmış işte, o günün anısına biz de onları yad etme adına, onların menüsüyle personellerimizi bugün öğlen yemeğinde misafir ediyoruz. Çanakkale, Türk milletinin küllerinden yeniden doğduğu bir destandır. Çanakkale Destanı, bir milletin bütün dünyaya karşı onurunu, şerefini, namusunu ve bağımsızlığını kanının en son damlasına kadar nasıl koruduğunu gösteren emsalsiz bir şahlanış destanıdır. Tarihimizde unutulmaz iz bırakan 250 bini aşkın şehidimizin ve yüz binlerce gazimizin bizlere armağan ettiği bir destanın, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz."

Belediye personelinden Sevilay Akdan ise, "Atalarımız bizi bu şekilde kurtarmış. Hoşaf ve ekmekle biz de öğle yemeğimizi geçiriyoruz. Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Çanakkale şehitlerimizin anısına, onları hatırladık. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Belediyesinde 'Çanakkale menüsü' ikramı - Son Dakika


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