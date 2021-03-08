Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti - Son Dakika

Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti

08.03.2021 12:29
Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti, System.String[]

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tüm kadın personele bir günlük izin verdi.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, tüm kadın personele bir günlük izin verdi.

Başkan Sarı, gazetecilere, Amasya'da kadınlara bir gün değil, her gün değer verildiğini, bu değerin bir ölçütü olarak bugün çalışan 273 kadın personele izin verdiklerini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü denilince önce annenin, yani var oluş sebeplerinin bir tanesinin akıllara geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Biz bu manada hem belediye çalışmalarımızda hem de kendi seçim dönemimizde kadınlara çok ehemmiyet gösterdik, önem verdik. 'Bu güne özel ne yapalım?' diye düşündük. Dünya Kadınlar Günü'nde herkes gibi çıkıp, 'Efendim işte Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum' deyip kısadan bahsetmek yerine dedik ki, bir jest yapalım. Tüm müdürlüklerimize talimat verdik, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personelimiz izinlidir. Aşağı yukarı 1161 personelimiz var. Dörtte biri takriben kadın. Amasya Belediyesinde çalışan kadınlarımız 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebeti ile tarafımızdan izinlidirler."

Belediye çalışanlarının geçen yıl olduğu gibi kentteki kadınlara çiçek dağıtacağını anlatan Sarı, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde, Samsun'da münasebetsiz, hiç kabul edilemez bir olayla karşılaştık, kınıyorum, lanetliyorum. Diyorum ki, koruma ve korunma kadınlara da olmalı. Bu manada kadınlara uzanan eller kırılsın diyorum, lanetliyorum. Şehir içinde Belediyemiz tarafından yapılan yaklaşık 17 tane büfe sadece hanımlara, kadınlara verilecektir. Bir sokağın adını Hanımeli Sokağı olarak değiştiriyoruz. Burada sadece hanımlarımızın ticaret yapmasına müsaade ediyoruz."

Kadın personel de, evlerinden çektikleri videolarla, Başkan Sarı'ya teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya Belediyesinden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadın personele izin jesti - Son Dakika


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