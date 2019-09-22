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Amasya beraber yürüdü

16 dakika önce

Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.

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Amasya'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş gerçekleştirildi.


Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında Amasya Valiliği ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunca 'Beraber Yürüyelim' temalı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün sonunda katılımcılara ve vatandaşlara aşure ikram edildi.


Yürüyüş, Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi ve Kongre Merkezinin önünden başlayarak Yavuz Selim Meydanında tamamlandı.


İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, daire amirleri, sporcular ve vatandaşlarımızın katıldığı yürüyüşün sonunda Sultan Bayezit Yurt Müdürlüğü öğrencileri ve personeli tarafından katılımcılara ve halka aşure ikram edildi. - AMASYA

Türkiye, Avrupa, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:47 Kaynak: İHA
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