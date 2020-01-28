Amasya buz tutan borabay gölü'nde görsel şölen - Son Dakika
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Amasya buz tutan borabay gölü'nde görsel şölen

6 saat önce

Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölenAMASYA'nın Taşova ilçesindeki Borabay Gölü'nün büyük bir bölümü kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu.

Buz tutan Borabay Gölü'nde görsel şölen

AMASYA'nın Taşova ilçesindeki Borabay Gölü'nün büyük bir bölümü kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle dondu. Yüzeyi buzla kaplanan göl, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

İlçeye 15 kilometre uzaklıktaki Borabay Tabiat Parkı, ormanlık alanında çam, kayın, gürgen gibi 37 ağaç türünü barındırırken gölüyle de ziyaretçilerine eşsiz doğa manzarası sunuyor. Bölgede sıfırın altına düşen hava sıcaklığı nedeniyle, 80 metre genişlik ve 25 metre derinliğe sahip Boraboy Gölü'nün yüzeyi buzla kaplandı. Gölün çevresinde bulunan çam ağaçlarının yer aldığı bölge de, kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Krater gölü olan Borabay Gölü, yüzeyinin buz tutmasıyla birlikte eşsiz bir görüntü oluşturdu. Parka gelen vatandaşlar, buz tutan gölü yakından görüp, muhteşem manzarada anı fotoğrafı çekiniyor.

Bakanlar Kurulunca Turizm Merkezi olarak ilan edilen Borabay Gölü'nün bulunduğu bölgede, bungalov evler, kamp ve piknik alanlarının yanı sıra doğa yürüyüşü parkuru ve dinlenme alanları da yer alıyor.

Amasya buz tutan borabay gölü'nde görsel şölen

Taşova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 12:34 Kaynak: DHA
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