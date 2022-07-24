Amasya Çambükü Köylüleri, Osb'ye İsyan Etti: "Düşün Artık Yakamızdan Ya"

Amasya'nın Taşova ilçesinde bağlı 142 nüfuslu Çambükü köyünde yaşayan vatandaşlar; Bakanlık onayıyla kurulacak olan Taşova Organize Sanayi Bölgesi'ne hayvanların otlatılacağı araziler azalacağı gerekçesiyle tepki gösteriyor. Arazinin devrine imza atmadığı için köy muhtarının kaymakamlık tarafından görevden alınması köylüler tarafından kaymakamlık önünde protesto edildi. Bir vatandaş "düşün artık yakamızdan ya" diyerek üzerindeki tişörtü yırttı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde bağlı 142 nüfuslu Çambükü köyünde yaşayan vatandaşlar; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın onayıyla kurulacak Taşova Organize Sanayi Bölgesi'ne, hayvanların otlatıldığı araziler OSB'ye dahil edileceği için karşı çıktı.

Köylüler, kurulacak OSB ile arazilerinin yok olacağına ve hayvancılıkla geçinen halkın burada kalamayacağı gerekçesiyle Taşova Kaymakamlığı'na konuyla ilgili tepki gösterdi.

Çambükü köylüleri Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik ile görüşmek için cuma günü kaymakamlığa gitti ancak kaymakamla görüşemediler. Vatandaşların, bina önünde beklemeye devam etmesi üzerine köyü temsilen bir heyet kaymakam Gökcecik ile görüştü. Daha önce kaymakam tarafından görevden alınan köy muhtarı İlyas Celep, avukat Selim Saray, köy sakinlerinden Güler Yılmaz, Menekşe Bolat ve Yalçın Bolat, Kaymakam Gökcecik ile görüştü.

Görüşmenin ardından vatandaşlar, köy muhtarının hukuksuz bir şekilde görevden alınmasına ve tarım arazilerine OSB yapılmasına tepki gösterdi. Köylüler, avukatları ve mağdur tepkilerini şöyle dile getirdiler:

"BU KÖY ŞİMDİYE KADAR MUTLUYDU"

Köy sakini Güler Yılmaz: "Bu köy şimdiye kadar mutluydu. Bu sanayi geleli bütün köyün düzeni bozuldu. Yani devlet başka yerleri görmüyor da bizim yerleri mi görüyor. Bu köyde olup da başka köyde olmayan özellikle ne. Allah yani bu köyü bu hale getirenlere ben lanet ediyorum, kınıyorum. Şu kadar insan bu köyün varlığı. Mal varlığıyla büyüyor. Başka köylerde bu kadar mal yok. Hepimiz her gece kalkıyoruz organize sanayi geldi, aha gelecek. Yok kaymakam geldi, gelecek. İnsanların hakkıyla bu kadar oynamaya gerek yok. Ben köyümü ölürüm de vermem. Çağımı, çoluğumu, çocuğumu burada büyüteceğim. Benimle de birlikte bütün vatandaşlar aynı fikirde"

Köy sakini Menekşe Bolat: "Organize Sanayi istemiyorum köyüme, ben çocuklarımı bu topraklarda yetiştirdim. Ben ele çalışamam, ben dışarı da çalışamam. Ben toprakta çalışıyorum. Organize Sanayi istemiyorum. Benim toprağımı emeğimi elimden almasınlar. Herkes elini vicdanına koysun da düşünsün artık. Tapusu olan arkadaşlarım, kardeşlerim tarlalarınıza sahip çıkan. Vermiyoruz topraklarımızı. Biz bu topraklarda büyüdük, biz bu topraklarda yaşadık, biz bu topraklarda geçindik. Ekmeğimizi topraktan çıkardık biz. Organize sanayi istemiyoruz."

"DÜŞÜN ARTIK YAKAMIZDAN" DEDİ TİŞÖRTÜNÜ YIRTTI

Köy sakini Yalçın Bolat: "Biz Çambükü köyü olarak, organize sanayinin bu köye yapılmasını istemiyoruz. Bizim elimizden şu an hazine ve mera arazilerini tamamı alınmak isteniyor. Yani bu alındığı takdirde, bizim hayvancılık yapacak köyde kalmamızı gerektirecek hiçbir sebep kalmıyor. Biz organize sanayiye karşı bir köy değiliz. Biz diyoruz ki bizim köyümüzde arazi yok. Yani neden özellikle bizim köy. Diğer yerlere yapılsın alkışlayalım, destekleyelim. Ama neden bizim köy. Biz devletimizin yanındayken yani devletimiz bize böyle bir dayatmayla gelmiş olması kabul edilir bir şey değil. Bizim köyde bir seçim yapıldı. Bu seçimin sonucuna göre muhtarımız şuan ki İlyas Celep, muhtarlığı kazandı. Verelim vermeyelim, kabulümüzdür. Ama görüyoruz ki dayatmayla 'sen bu imzayı atmayacaksan görevden alınıyorsun' denildi. Şu an muhtarsızız. Yani muhtarı görevden almak çözüm değil. Biz haklı mücadelemizin yanında birilerini de görmek istiyoruz. Bunu görmek isterken de şahıs olarak istemiyoruz. Müslümanlığın gereği olarak istiyoruz. ya düşün artık yakamızdan ya!"

GÖREVDEN ALINAN MUHTAR: "KANUNSUZDUR, HUKUKSUZDUR VE SUÇTUR"

Görevden alınan Çambükü köyü muhtarı İlyas Celep: "Organize Sanayi için bütün mücadelemiz, mahkeme süresinde devam ediyor. Mahkeme sürecimiz devam ettiği halde, köy tüzel kişiliğine ait olan yeri benden almaya çalışıyorlar. 'Karar alacaksın, imzalayacaksın, burayı bize vereceksin' diyorlar. Ben de köy halkını topladım, köy halkıyla görüştüm. Köy halkı da dedi ki 'Siz burayı imzalarsanız, seni satmakla suçlarız' dediler. Ve ben de bu kararı alıp, imzalamadım. Sonucunda sayın kaymakamımız bizi vergi dairesine ifadeye gönderdi. Ondan sonra peşinden soruşturma açtı. Cevaplarımızı verdik. Sizi görevinizden alıyoruz dediler. Biz de teşekkür ettik çıktık. Bizi heyetçe görevden aldılar."

AVUKAT TEPKİLİ

Avukat Selim Saray: "Bizim Taşova bölgemizde yine de OSB yapılmasına istihdam olacağı düşüncesiyle karşı çıkan hiç kimse yoktur. Bu bölge ilk defa Dörtyol köyü dediğimiz bölgede ve hazine arazisi olarak ön görülen kısımda projelendirilmişti. Ama üst akıl ne düşündüyse, Çambükü köyümüzün, komple tarım arazisini hatta ve hatta mezarlığını alacak derece, projelendirme yapılmıştır. Bu meselelerde öncelikle yerli halkın olurunun alınmasını öncelik talep ediyoruz. ve en önemlisi, bakın hak aramak bırakın kanunlarımızı, anayasamızı, evrensel hukukumuzu, dinimizde, eğer Bağdat'ta da olsa kul hakkının aranması gerektiğini emreden bir dine aitiz. Dolayısıyla hak arama ne zamandır suç oldu. Muhtar ve heyetinin alınmış olmasının, minareyi çal kılıfını hazırla mantığıyla kaymakamlık kararlarını okudum. Bu kararın, bu devrin, muhtarlık ve halk tarafından imzalanması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Gerçekliklerine aykırıdır. İnsanlıklarına aykırıdır. Bunun beklenilmesi abesle iştigaldir. ve bu imzalanmama dolayısıyla görevden alınmaları kanunsuzdur, hukuksuzdur ve suçtur."