Amasya cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi - Son Dakika

Amasya cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

6 saat önce

Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödediAMASYA'nın Merzifon ilçesinde Abide Hatun Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nden içi para dolu yardım sandığını çalan ve borçlarını ödediğini iddia eden şüpheli H.U., Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde Abide Hatun Mahallesi'nde bulunan Cemevi'nden içi para dolu yardım sandığını çalan ve borçlarını ödediğini iddia eden şüpheli H.U., Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merzifon İlçesi'nde meydana geldi. Abide Hatun Mahallesi Buğra sokakta bulunan Cemevi içerisindeki yardım sandığını kerpetenle kırarak içerisindeki yaklaşık bin lira parayı çalan şüpheli H.U., güvenlik kamerasından tespit edilerek, Merzifon Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çaldığı para ile borçlarını ödediğini itiraf eden şüpheli adliyeye sevk edildi.

Amasya cemevinin yardım sandığını çaldı, borçlarını ödedi

Asayiş Büro, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:55 Kaynak: DHA
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