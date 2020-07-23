Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak - Son Dakika

Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya çevre yolunun 25 Temmuz'da açılacağını belirterek, "Söz konusu yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alınacak.

Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak, System.String[]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Amasya çevre yolunun 25 Temmuz'da açılacağını belirterek, "Söz konusu yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişi baypas edilerek, transit trafik şehir dışına alınacak. Projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya indirilecek." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yazılı açıklamasında 11,3 kilometrelik yolun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katılacağı törenle hizmete gireceğini bildirdi.

Amasya'nın hızla gelişen sosyo-ekonomik yapısıyla bağlantılı olarak artan şehir içi ve şehirlerarası ağır taşıt trafiğinin mevcut şehir geçişini kullanması nedeniyle şehir içinde yaşanan trafik sıkışıklığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "Çevre yoluyla transit geçişi Suluova-Amasya yolundan ayırıp, Amasya'nın güneybatısından geçerek Amasya- Turhal yoluna bağlayacağız." bilgisini paylaştı.

Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde ülkenin her yerinde millete hizmet için çalıştıklarını ve önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirterek, Türkiye için hayata geçirilen her bir yatırımın bulundukları bölgede istihdam, ekonomik canlılık ve artan bir yaşam kalitesini beraberinde getirdiğini vurguladı.

Amasya çevre yolunun da bu noktada katma değeri yüksek bir yatırım olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Arazi şartlarının zorluğu nedeniyle güzergah boyunca toplam uzunluğu 3,3 kilometre olan 2 adet çift tüp tünel, 4 adet çift viyadük, 3 adet köprülü kavşak, 2 adet çift köprü ve 3 adet tek köprü olmak üzere 14 adet sanat yapısı inşa ettik ve çevre yolu zor yapıları bünyesinde barındıran çok önemli bir yatırım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karaismailoğlu, söz konusu yolun aktif hale gelmesiyle yerel ve bölgesel trafiği barındıran mevcut şehir geçişinin baypas edilerek, transit trafiğin şehir dışına alınacağına işaret ederek, projeyle seyahat süresinin 30 dakikadan 7 dakikaya indirileceğini bildirdi.

Yıllık 100 milyon liralık tasarruf

Trafik güvenliği ve konforu artıran çevre yoluyla yıllık 110 milyon liralık tasarruf sağlanacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Dur-kalk beklemelerinin ortadan kaldırılmasıyla da egzoz gazı salınımı da önemli ölçüde azalacak. Bu yol Amasya'nın trafiğini de ciğerlerini de temizleyecek." görüşüne yer verdi.

Karaismailoğlu, yatırımın hizmete girmesiyle tehlikeli madde taşıyan araçların şehir içinden geçmesini engellemekle kalmayacaklarını, Amasya'nın daha az gürültülü ve daha temiz bir çevreye de sahip olacağına dikkati çekti.

Bu hizmetlerle şehzadeler şehri olarak bilinen Amasya'ya en güzel hediyelerden birini verdiklerini belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Çevre yolu ayrıca Amasya'nın hem şehircilik hem de ekonomik gelişimine katkı sağlayacağı gibi daha fazla yatırım çekmesine de imkan oluşturacak. Bakanlık olarak tüm projeleri Ulaşım Master Planı çerçevesinde belli bir planlamaya göre hayata geçiriyoruz. Amacımız ülkeye katma değeri yüksek yatırımları kazandırmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz bu yollarla sadece şehirleri birbirine bağlamıyor, gönülden gönüle bağlar kuruyoruz. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağlar sayesinde her alanda büyüyen ve güçlenen Türkiye olarak sağlam ve emin adımlarla yolumuza devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz yollarımız, köprülerimiz, demir yollarımız, havalimanlarımız, denizcilik ve haberleşme yatırımlarımızla vatandaşımız için iş, AŞ ve bereket olmaya devam edeceğiz."

Adil Karaismailoğlu, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 12:45 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amasya çevre yolu 25 Temmuz'da açılacak - Son Dakika Ekonomi

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