Amasya Çevre Yolu yarın açılıyor - Son Dakika

AK Parti Amasya Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun, Amasya Çevre Yolu'nun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yarın açılacağını bildirdi.

Uzun, gazetecilere, yeni çevre yolunun Amasya'ya hayırlı olmasını dileyerek, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu'nun katılımlarıyla yarın saat 14.00'te çevre yolumuzu açıyoruz." diye konuştu.

Çevre yolunun 11,3 kilometre olduğunu belirten Uzun, "Çevre yolumuz Amasya şehir içi trafiğini çok büyük ölçüde rahatlatacak. 30 dakikalık yolculuğu yaklaşık 7 dakikaya düşürecek. 1 milyar 267 milyon liralık yatırımla Cumhuriyet tarihimizin Amasya'ya yapılan en büyük yatırımlarından birisi olacak." dedi.