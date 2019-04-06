Son Dakika Haberleri: Amasya Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı

Amasya Cezaevi Firarisini, Arkasında Saf Tutan Polis Müdürü Tanıdı

1 saat önce

Amasya Cezaevi firarisini, arkasında saf tutan polis müdürü tanıdı (EK)(CAMİ DETAY)(Tür: Yurt)

Amasya Cezaevi firarisini, arkasında saf tutan polis müdürü tanıdı (EK)(CAMİ DETAY)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 04:49 Kaynak: DHA

Polis, Amasya, Güncel
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