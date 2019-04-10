Son Dakika Haberleri: Amasya Çiftçisine Tohumluk Nohut Desteği

Amasya Çiftçisine Tohumluk Nohut Desteği

50 dakika önce

Amasya'da Vali Dr. Osman Varol'un girişimleriyle uygulamaya konulan 'Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesindeki 'Nohut Yetiştiriciliği Projesi' ile yüzde 50'si Amasya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 14 bin 550 kilo nohut tohumunun dağıtımına başlandı.

Amasya Çiftçisine Tohumluk Nohut Desteği, System.String[]
Amasya'da Vali Dr. Osman Varol'un girişimleriyle uygulamaya konulan 'Amasya İli Tarım ve Kırsal Kalkınma Eylem Planı' çerçevesindeki 'Nohut Yetiştiriciliği Projesi' ile yüzde 50'si Amasya İl Özel İdaresi tarafından finanse edilen 14 bin 550 kilo nohut tohumunun dağıtımına başlandı.

137 çiftçinin bin 212 dekar alanda üretim yapmasını sağlayacak proje ile daraltılması hedeflenen nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılması planlanıyor. Yem bitkisi, baklagiller ve aspir gibi kuraklığa dayanıklı bitki çeşitlerinin üretimlerinin desteklenmesinin öngörüldüğü plan kapsamında 31 bin 159 hektar olan nadas alanlarının her yıl yüzde 5 azaltılarak 2023 yılında 24 bin 500 hektar seviyesine indirilmesi hedefleniyor.

Tohumluk nohutların dağıtıldığı programa Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Şeker de katıldı. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:11 Kaynak: İHA
Amasya, Ekonomi
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