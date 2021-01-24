Amasya, Çorum ve Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Amasya, Çorum ve Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı

24.01.2021 17:31
Amasya, Çorum ve Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı, System.String[]

Amasya, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bırakıldı.

Amasya, Çorum ve Kastamonu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için belirlenen noktalara yem ve mama bırakıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda cuma akşamı saat 21.00'den itibaren uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Amasya'da genel olarak vatandaşların uyduğu görüldü.

Amasya Belediyesi ekipleri, kent merkezinde hayvanlar için beslenme odaklarına mama ve yem bıraktı.

Belediye ekiplerinin, salgın sürecinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında, sokak hayvanları için daha önce belirlenen yerlere mama bırakmaya devam edeceği bildirildi.

Çorum

Çorum Belediyesi hafta sonu yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinin yanı sıra kent merkezi çevresinde sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu yerlere yem bıraktı.

Belediyenin, kısıtlama nedeniyle boş kalan sokaklarda yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların beslenmesine yardım etmeye devam edeceği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da da Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde insanlar sokağa çıkmadığı için yem bulmakta güçlük çeken kuşlara, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) gönüllüleri sahip çıktı.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydanın sembollerinden olan kuşlar, vatandaşlar tarafından besleniyor. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan kuşlar, HAYTAP gönüllülerince yemlendi.

HAYTAP Kastamonu Temsilcisi Ayten Kökgöz, Kovid-19 sürecinde sokakta yiyecek bulamayan hayvanları unutmadıklarını söyledi.

Kökgöz, "Gönüllüler olarak hem kuşları hem de sokak hayvanlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu süreçte onları yalnız bırakmayacağız." diye konuştu.

Sokak Hayvanları, Kastamonu, Amasya, Çorum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya, Çorum ve Kastamonu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika


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