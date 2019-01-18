Son Dakika Haberleri: Amasya, Çorum ve Tokat'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu

Amasya, Çorum ve Tokat'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu

1 saat önce

Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Amasya ve Çorum'u da kapsayan eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Amasya, Çorum ve Tokat'ta Eş Zamanlı Silah Operasyonu, System.String[]
Tokat Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Amasya ve Çorum'u da kapsayan eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6136 sayılı Ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçunu işleyen ve kanun maddesine muhalefet gösteren kişilere yönelik, Turhal ve Zile ilçeleri ile Amasya ve Çorum illerinde eş zamanlı olarak 15 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, 9 adet farklı markalarda tabanca, 7 adet av tüfeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 26 adet tabanca şarjörü, 1486 adet tabanca fişeği, 237 adet av tüfeği fişeği, 77 adet kurusıkı fişeği, 25 adet ses fişeği ve 1 adet muşta ele geçirildi. Şüpheli şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildiği bilgisine ulaşılırken ele geçirilen malzemelere el konulduğu öğrenildi. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:08 Kaynak: İHA

Amasya, Çorum, Tokat, 3. Sayfa
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