Amasya'da 1,3 milyon TL'lik doğum yardımı

Amasya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü 2019 yılı içerisinde 3 bin 168 yeni doğan bebek için 1 milyon 346 bin 892 TL doğum yardımı ödemesi yaptı.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü doğum yardımı uygulaması hakkında açıklamada bulundu. Açıklamada, "Doğum yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi'nde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra 'doğum yardımı başvuru dilekçesinin' eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dahil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur" denildi.



Açıklamanın devamında şu bilgiler verildi:



"Doğum yardımı, Türk vatandaşları ile mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için doğum yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır. Doğum yardımı: Bu yardım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ya da mavi kart sahibi olan tüm kadınlara verilmektedir. Bir kereye mahsusen ilk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL, 3. çocuk ve sonrası için 600 TL olarak para ödenmektedir. Doğum yardımı uygulamasında 2019 yılı içerisinde Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak 3 bin 168 yeni doğan bebek için annelere toplamda 1 milyon 346 bin 892,62 TL ödeme yapılmıştır." - AMASYA