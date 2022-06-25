Aşçı'ya çarptığı için hızı kesildiğinden dolayı sağlık durumu iyi olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

AK Parti'li Karahocagil: 'Siz oyun kurarsanız, biz de o oyunu bozarız'

Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Amasya'da 1 yaşındaki çocuk balkondan düştü - Son Dakika

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