Amasya'da "10 Kasım Anılarla Atatürk" sergisi açıldı - Son Dakika

Amasya'da "10 Kasım Anılarla Atatürk" sergisi açıldı

10.11.2020 15:25
Amasya'da

Amasya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aralarında Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğraflarının da bulunduğu "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" düzenlendi.

Amasya'da, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aralarında Atatürk'ün ilk kez sergilenen fotoğraflarının da bulunduğu "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" düzenlendi.

Amasya Arkeoloji Müzesi'ndeki serginin açılışı Vali Mustafa Masatlı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Masatlı ve beraberindekiler, sergiyi gezerek burada bulunan 40 fotoğrafı inceledi.

Masatlı, gazetecilere, ebediyete intikalinin 82. yılında andıkları Atatürk'ün büyük bir devlet adamı olduğunu söyledi.

Kısa sayılabilecek ama mücadelelerle dolu inançlı bir hayatın izlerini taşıyan 40 fotoğrafı sergi aracılığıyla incelediklerini anlatan Masatlı, "Öncelikle devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle, minnetle anıyoruz. Türkiye'de 15 ilimizden biri olan Amasya'da da Atatürk'ün bu zaman kadar görülmeyen fotoğraflarını sergiliyoruz. Atatürk'ün fotoğraflarını incelerken, muasır medeniyet seviyesine nasıl geldiğimizi de düşünme fırsatı bulduk. Serginin yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanlığımız olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Bursa'dan Amasya Arkeoloji Müzesi'ni ziyarete gelen Berna Sevinç ise Karadeniz turu için ilk duraklarının Amasya olduğunu belirterek, "Buradaki eski Anadolu medeniyetlerini görüyoruz. Ayrıca özel bir güne denk geldik. Bu özel günde hem Anadolu medeniyetlerini Amasya'da yaşamış imparatorlukları, ayrıca Atamızın şimdiye kadar görmediğimiz fotoğraflarımızı görmek bizler için daha da anlamlı oldu." dedi.

Orijinal cam negatiflerden taranan seçki, 20 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım, Turizm, Amasya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da '10 Kasım Anılarla Atatürk' sergisi açıldı - Son Dakika


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