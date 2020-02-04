Amasya'da 12-14 Şubat'ta

Şiirler, şarkılar ve hikayelere konu olan efsane aşıklar Ferhat ile Şirin'in memleketi Amasya'da, "Ferhat ile Şirin Festivali" yapılacak.

Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi tarafından, 12-14 Şubat tarihlerinde düzenlenecek festival kapsamında, sevgi yürüyüşü, söyleşiler, halk konserleri, şehrin farklı alanlarında sokak müzisyenlerinin vereceği enstrümantal konserler, toplu nikah töreni, 14 Şubat temalı fotoğraf çekimi platformları, sokak etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler gerçekleştirilecek.

Ferhat'ın Şirin için dağları deldiği kentte, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, genel olarak aşk ve sevgi temaları ile bilinen 14 Şubat'ın, kimileri için aşkın kutlandığı, kimileri içinse aile bireylerine ya da sevdiklerine, sevgilerini gösterdikleri bir gün olduğunu söyledi.

"Amasya aşkın yazıldığı şehir"

Amasya'nın, Ferhat ile Şirin Festivali ile sanat, kültür, müzik ve eğlenceyle buluşacağına işaret eden Sarı, şöyle konuştu:

"Amasya, Ferhat ile Şirin'in memleketi olan bir aşıklar şehri. Ancak bu zamana kadar Ferhat ile Şirin konusunda hiçbir eylemimiz yok. Amasya aşkın yazıldığı, yoğrulduğu, sevginin ve muhabbetin kendini bulduğu şehir. Bizim de Sevgililer Günü'nü bu şehirde icra etmemiz lazım. 14 Şubat'ta yapacağımız festivale eminim ki 20-30 bin arası vatandaşımız katılacak."

Etkinlik için yoğun bir şekilde hazırlık yapıldığını anlatan Sarı, "Festivalimizi duyan bütün vatandaşlarımızı fırsatları olursa Amasya'ya bekliyoruz. Emin olun geldiklerine pişman olamayacaklar. Biz herkesi bu şehirde misafir etmek istiyoruz. Eğer, o gün mutlu olmak, kendinizi bulmak, eğlenmek istiyorsanız, bu festivali iyi değerlendirin, diye çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"14 Şubat'ı sevgi panayırına dönüştürerek kutlayacağız"

Amasya Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Oğuzhan Zobu ise 14 Şubat tarihinin sadece romantik bir tarih olmadığını, insanın ailesine, eşine ve çocuklarına duyduğu sevgiye dair önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Geniş katılımlı bir program tasarladıklarını dile getiren Zobu, "Amasya'nın tarihi kent alanı içinde sokak konserlerinin olduğu, fotoğraf çekim alanlarının kurulduğu, çeşitli aktivitelerin yapıldığı bir festival programı yapıyoruz. Festival programında iki büyük halk konserimiz olacak, üniversite bölgesinde büyük bir sevgi yürüyüşü düzenleyeceğiz. Dolayısıyla 14 Şubat'ı kendi ruhuna uygun olarak, bir sevgi panayırına dönüştürerek halkımızla kutlayacağız." ifadelerini kullandı.