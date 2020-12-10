Amasya'da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'da 13 bin 944 uyuşturucu hap ele geçirildi
10.12.2020 10:21
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 'galara' isimli 13 bin 944 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
AMASYA'nın Merzifon ilçesinde polis ekiplerince uyuşturucu madde ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, 'galara' isimli 13 bin 944 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan araçta ve araç içerisinde bulunan şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 13 bin 944 adet 'galara' isimli sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan B.U.(30), O.A.(28) ve H.K.(41), emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi.
Son Dakika Başvurular 4 Ocak'ta başlıyor! Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak Rusya'dan dünyaya meydan okuyan hamle: Putin komutasında balistik füze tatbikatı yapıldı Yoğun bakım servisleri alarm veren 9 şehrimizde vaka artış hızı düşüşe geçti Kılıçdaroğlu gündeme getirmişti! İçişleri Bakanlığı onayladı, Kürt Demokrat Partisi kuruldu Pierre Webo seremoni esnasında gözyaşlarına engel olamadı Bu köyde koronavirüs hiç görülmedi! Türkiye'nin dört bir yanından arsa ve ev almak için muhtarı arıyorlar Dünyanın umut bağladığı Pfizer ve BioNTech'in koronavirüs aşı verileri çalındı Sadakatsiz'de dengeler değişti! Asya'dan 2 yıl sonra geri dönen Derin'e büyük şok