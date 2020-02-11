Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlenecek - Son Dakika

AMASYA'da 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu yıl ilk kez 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlenecek. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor.

Aşklarıyla efsane haline gelen Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'da 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi öncülüğünde '12-14 Şubat tarihlerinde 'Ferhat ile Şirin Festivali' düzenleniyor. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival kapsamında toplu nikah töreninin yanı sıra çiftler Aşıklar Köprüsü'ne dilek kilidi takacak. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor.