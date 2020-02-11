Amasya'da 14 şubat'ta 'ferhat ile şirin' festivali düzenlenecek - Son Dakika

Amasya'da 14 Şubat'ta 'Ferhat ile Şirin' festivali düzenlenecek

AMASYA'da, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle bu yıl ilk kez Ferhat ile Şirin Festivali düzenlenecek. Aşkları ile destan olan Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'ya 14 Şubat'ta aşıkların gelmesi bekleniyor.

Amasya'da 14 Şubat Sevgiler Günü nedeniyle Amasya Valiliği ve Amasya Belediyesi öncülüğünde '12-14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali' düzenlendi. Aşkları ile desten olan Ferhat ile Şirin'in yaşadığı kent olarak bilinen Amasya'da festival kapsamında bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Toplu nikah töreni yapılacak çiftler Aşıklar Köprüsü'ne dilek kilidi takacak. Festival kapsamında çevre illerden de kente çiftlerin gelmesi bekleniyor. Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, Ferhat ile Şirin'in efsanesinin Amasya'da yaşandığını söyleyerek 'Ferhat Amasya'da bir nakkaş Şirin'de Mehmene Hatun'un kızı Amasya Sultanı'nın yeğeni. Mehmene Hatun bir şartla kızını Ferhat'a vereceğini söylüyor. Ferhat'tan Amasya'ya su getirmesini istiyor. Ferhat'ta dağları adeta delerek kanallar açıp kente su getiriyor. Bu kanallar hala günümüzde görülebiliyor. Hatta en çok turist çeken yerlerin başında geliyor. Bu aşk hikayesi kentimizin simgelerinden birisi. Biz de 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olarak bir etkinlik düzenlemek istedik. Valiliğimiz ve Belediyemiz önderliğinde bir festival düzenlendi' dedi.

Kırlangıç, festivalin halk yürüyüşü ile başlayacağını söyleyerek 'Festival kapsamında toplu nikah töreni olacak. Ayrıca insanların fotoğraf çekinebilmeleri için aşk temalı alanlar oluşturulacak. Köprülerimiz kalplerle ve çiçeklerle süslenecek. Çocuklarımıza elma ve kestane şekeri dağıtılacak, dilek balonları uçurulacak. Ayrıca Aşıklar Köprü'ne çiftler dilek kilitleri takacak. Safiye Soyman ile Faik Öztürk konseri olacak. Güzel bir ışık gösterisi ile etkinliği tamamlayacağız. Uzun yıllardır Amasya'nın gündeminde olan bir proje bu. Bu yıl aşk temasıyla festival havasında gerçekleştirilecek. Çevre illerden de 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftlerin kentimize gelmesini bekliyoruz. İlerleyen aşamada ise tüm Türkiye'den katılım olmasını bekliyoruz diye konuştu.