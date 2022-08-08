Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

Depoda satışa hazır 73 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 141 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 çeşitli ebatlarda nargile, 1840 sipsi, 4 elektronik nargile, 180 nargile hortumu, 2 cam şişe içinde nargile tütünü, 2 bin 100 boş sigara paketi, 575 sigara filtresi, 126 paket cinsel güç artırıcı ürünler, 15 bitkisel macun, 33 çeşitli markalarda bandrolsüz puro, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 70 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Amasya 'da, 141 bin makaron, 73 kilogram tütün ve çok sayıda nargile malzemesine el konuldu.

Kaynak: AA

Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

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