Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

08.08.2022 16:37
Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi

Amasya'da, 141 bin makaron, 73 kilogram tütün ve çok sayıda nargile malzemesine el konuldu.

Amasya'da, 141 bin makaron, 73 kilogram tütün ve çok sayıda nargile malzemesine el konuldu.

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Suluova ve Merzifon ilçelerinde Ç.İ'ye ait depoya operasyon düzenlendi.

Depoda satışa hazır 73 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 141 bin dal makaron (filtreli sigara kağıdı), 96 çeşitli ebatlarda nargile, 1840 sipsi, 4 elektronik nargile, 180 nargile hortumu, 2 cam şişe içinde nargile tütünü, 2 bin 100 boş sigara paketi, 575 sigara filtresi, 126 paket cinsel güç artırıcı ürünler, 15 bitkisel macun, 33 çeşitli markalarda bandrolsüz puro, 20 paket sigara sarma kağıdı ve 70 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İfadesi alınmak üzere jandarmaya götürülen Ç.İ. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da 141 bin makaron ve 73 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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