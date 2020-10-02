Amasya'da 15 adet tanı kitine el konuldu - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir şahsın evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda üzerinde 'CRT covid-19 Rapid Test' yazan 15 adet tanı kitine el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, bir şahıs, sosyal medya hesabından "Covid-19 tanı kiti siparişi alınır" şeklinde bir paylaşımda bulundu. Paylaşım üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın kimlik bilgileri, ikamet ve işyeri adresleri tespit etti.

Polisler tarafından şüpheli H.D.'nin ev ve iş yerinde eş zamanlı yapılan aramalarda üzerinde 'CRT covid-19 Rapid Test' ibareleri yazan 15 adet sahte olduğu değerlendirilen tanı kitlerine el konuldu.

Hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' suçundan işlem başlatılan şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. - AMASYA