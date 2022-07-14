Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

14.07.2022 18:39
Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi

Amasya'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 7 yaşındaki oğlu Emirhan'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi.

Amasya'da polis ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimini engellemeye çalışırken İstanbul'da şehit düşen Erdem Diker'in 7 yaşındaki oğlu Emirhan'ın motosiklete binme hayalini gerçekleştirdi.

Amasya Emniyet Müdürlüğü Yunus Timi ekipleri, şehidin Şeyhcui Mahallesi'nde yaşayan eşi Gülsüm ve oğlu Emirhan Diker'i ziyaret etti.

Daha önce kendilerine motosikletle dolaşmak istediğini söyleyen Emirhan'a sürpriz yapan ekipler, küçük çocuğu motosikletle gezdirdi, şehir turu yaptırdı.

Emirhan, çok mutlu olduğunu belirterek, polis ekiplerine teşekkür etti.

Anne Gülsüm Diker, gazetecilere, oğlunu mutlu ettikleri için polislere minnettar olduğunu söyledi.

Devlet yetkililerinin kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Diker, şunları kaydetti:

"Düşüncelerimi anlatamam, oğlum kadar ben de mutlu oldum. İnsan yalnız olmadığını hissediyor. Oğlum her bayramı buruk geçiriyordu. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara minnettarım. Allah razı olsun, Allah onları korusun. Bizi zor zamanlarımızda yalnız bırakmayarak bu duyguyu bizlere yaşatan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. "

YORUMLAR
500
Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak Amasya'da liselilerin yaptığı araç TEKNOFEST'te yarışacak Yurtta hava durumu Yurtta hava durumu
Kaynak: AA

Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:32 Tek ısırığı 100 kişiyi öldürüyor! Torunları Türkiye'de yaşayan dünyanın en zehirli yılanı yuvasını terk etti
18:11 13 yaşındaki çocuk ile 14 yaşındaki kız arkadaşı evden kaçarak kayıplara karıştı
18:09 Sağlık çalışanlarına şiddet sonrası bakanlık düğmeye bastı! Ülke genelinde tüm hastanelerin girişlerine güvenlik sistemi kurulacak
18:01 Hayko Cepkin, hayranının "Çocuğum nasıl uyuyacak?" sözleri sonrası sahnede ninni söyledi
17:54 Meksika'da kan donduran anlar! Uyuşturucu kartelinin infaz görüntüleri dünya basınında gündem oldu
16:54 Kendisiyle aldatmış! Cinsel içerik modeli Paola Saulino Chelsea'nin yıldız futbolcusuyla birlikte olduğunu açıkladı
16:47 Datça'da ciğerlerimiz yandı! 1 gün boyunca süren orman yangınının bilançosu açıklandı
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 19:06:19. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da 15 Temmuz şehidinin çocuğunun hayalini polisler gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement