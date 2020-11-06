Amasya'da 159 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi - Son Dakika

Amasya genelinde 159 okula "Okulum Temiz Belgesi" verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Coşkun, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Bahçivan, şube ve okul müdürlerinin katılımıyla belge dağıtım töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen törende, "Okulum Temiz Belgesi" almaya hak kazanan 159 okulun yöneticilerini tebrik eden Coşkun, Amasya'da söz konusu belgeyi almak için başvuru oranının yüzde 94,5 olduğunu, Türkiye geneli iller sıralamasında ilk 3'e girerek yüksek bir başarı yakaladıklarını söyledi.

Özellikle salgın sürecinde bu çalışmaların çok daha önemli hale geldiğini vurgulayan Coşkun, "Okullarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılması için gayret ederek gerekli tüm çalışmaları yapan ve bu belgeyi almaya hak kazanan okullarımızı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Geleceğe yön veren eğitimcilerdir, geleceğimiz siz eğitimcilerin elindedir. Bu nedenle geleceğimizi çok iyi planlamalı ve çok çalışmalıyız." dedi.