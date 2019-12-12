Amasya'da 2 bin 572 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'da 2 bin 572 litre doluma hazır sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uygur ve Yağcıabdal köylerinde sahte içki imal edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Köylerde belirlenen 13 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 2 bin 572 litre sahte içki ve içki yapımında kullanılan damıtma düzeneği, iki kurusıkı tabanca ve 13 mermi ile 60 kilogram anason tohumu ele geçirdi.

Ekiplerce 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.