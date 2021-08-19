Son dakika... 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Amasya'nın Suluova ilçesinde uçuruma düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Dereköy mevkisinde büyükbaş hayvanı 2 gündür uçurumda kalan Ayhan İnan, çıkarmayı başaramayınca Suluova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yardım istedi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.
Kaynak: AA
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