Son dakika... 2 gün uçurumda kalan büyükbaş hayvan itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, halat yardımıyla büyükbaş hayvanı düştüğü yerden çıkartarak sahibine teslim etti.

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