Amasya'da 2 katlı ev ve ahır yandı; 16 büyükbaş öldü - Son Dakika

AMASYA'nın Taşova ilçesi Damra köyünde 2 katlı ev ve ahırda çıkan yangında 16 büyükbaş hayvan öldü.
Yangın, akşam saatlerinde Taşova ilçesi Damra köyünde meydana geldi. Ahmet Düzgün'e ait 2 katlı evde elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Alevler kısa sürede ev ve alt katındaki ahırı sardı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekilerinin müdahale ettiği yangın 1 saatte söndürüldü. Yangın sırasında kimsenin bulunmadığı ev kullanılmaz hale gelirken, ahırda 16 büyükbaş hayvan öldü.
- Kaynak: DHA
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