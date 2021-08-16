Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Baki Alma idaresindeki 34 DD 5453 plakalı otomobil, Taşova- Erbaa kara yolu Amasya- Tokat il sınırı yakınlarında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, Selim Çoban yönetimindeki HDDS7179 yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Alma ile yanındaki Metin Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer araçtaki sürücü Çoban ile Azize Altun, Nazlı, Döndü ve Ceylan Çoban yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazeler de otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kara yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.