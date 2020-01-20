Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Amasya'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Amasya'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye'ye geldikleri belirlenen Afgan uyruklu grubun yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 05 AAU 053 plakalı minibüsü Ziyaret mevkisinde durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 21 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Amasya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

IMF'den dikkat çeken Türkiye yorumu: Düzelme süreci devam ediyor
Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı gerçekleşti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 23:40:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]