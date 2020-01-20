Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Amasya'da 21 düzensiz göçmen yakalandı
6 saat önce
Amasya'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:04 Kaynak: AA
Amasya'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye'ye geldikleri belirlenen Afgan uyruklu grubun yakalanması için başlatılan çalışma kapsamında, 05 AAU 053 plakalı minibüsü Ziyaret mevkisinde durdurdu.
Araçta bulunan Afganistan uyruklu 21 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İki şüpheli gözaltına alındı.
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