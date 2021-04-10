Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor - Son Dakika

Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor

10.04.2021 09:43

Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor Surların, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için çalışmalar yürütülüyor Türkiye'nin görkemli kaleleri arasında gösterilen Amasya Kalesi'nin zirvesini taçlandırdığı Harşena Dağı'nda bulunan en eskisi 2400 yıllık olan surlar restore ediliyor.

Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor

Surların, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi için çalışmalar yürütülüyor

AMASYA - Türkiye'nin görkemli kaleleri arasında gösterilen Amasya Kalesi'nin zirvesini taçlandırdığı Harşena Dağı'nda bulunan en eskisi 2400 yıllık olan surlar restore ediliyor.

2015 yılında UNESCO Geçici Dünya Mirası Listesi'ne alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın yer aldığı alandaki MÖ 4. yüzyıldan başlayıp Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sur duvarları Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın projelendirdiği hummalı çalışmalarla onarılıyor.

"Bu tarihi mirası gelecek nesillere aktaracağız"

Kızlar Sarayı mevkisinde sürdürülebilir bilimsel koruma metotları uygulanarak devam eden restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte kaledeki surların yüzde 95'inin onarılmış olacağını belirten Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Bu tarihi mirasımızı elimizden geldiğince koruyarak gelecek nesillere aktaracağız" dedi.

Hititlerden Perslere, Romalılardan Osmanlılara kadar 14 medeniyete ev sahipliği yapmış kentin her yanından görülen Amasya Kalesi'nin adeta bir güven abidesi olduğunu anlatan Vali Masatlı, "Heybetiyle, duruşuyla birden çok medeniyeti temsil eden büyüklüğe sahip. Bu kalenin gölgesinde yaşamak bizlere güven veriyor, huzur veriyor" diye konuştu.

Yeşilırmak'ın gerdanlık gibi süslediği Amasya'nın Osmanlı Devleti'ne şehzadeler ve padişahlar yetiştirdiği gibi Milli Mücadele'nin başladığı şehir olarak da öne çıktığını vurgulayan Masatlı, UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi'ne girmesi yönündeki çalışmaların ise kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor
Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor
Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor
Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor

UNESCO Dünya Mirası, Toros Dağları, Türkiye, Amasya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Amasya'da 2400 yıllık surlar restore ediliyor - Son Dakika


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