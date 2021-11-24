Amasya'da 243 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 243 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde ikamet eden bir kişinin evinde sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 243 litre sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.