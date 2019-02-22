Son Dakika Haberleri: Amasya'da 249 Bekçi Törenle Yemin Etti

Amasya'da 249 Bekçi Törenle Yemin Etti

31 dakika önce

Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 249 mahalle bekçisinin mezun olması dolayısıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Amasya'da 249 Bekçi Törenle Yemin Etti, System.String[]
Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezinde (POMEM) 249 mahalle bekçisinin mezun olması dolayısıyla mezuniyet töreni düzenlendi.

Amasya Valisi Osman Varol, okulun konferans salonunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, bekçiliğin şerefli bir meslek olduğunu söyledi.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin devletin güvenlik hizmetini ifa edeceğine işaret eden Varol, kendilerine zimmetlenen bölgede sadece güvenlik hizmetlerini, oluşabilecek aksaklıkları, riskleri tespit etmekle kalmayacaklarını, aynı zamanda o mahallenin devletle bağlantısını sağlayacak en önemli kılcal damar haline geleceklerini anlattı.

Bekçilerin o mahallenin sakinleriyle doğrudan ikili ilişki kuracaklarını belirten Varol, "Bu ilişkiler sayesinde birçok olayı, tehlikeyi daha meydana gelmeden engellemiş, önüne geçmiş olacaklar. Bu sağlıklı modelin yeniden geri dönmesi bizler için mutluluk verici bir olay. 2 bin yıllık geleneği olan bir devletin çok önemli bir görevini ifa etmek üzere kamu hizmeti yükleneceklerini hatırlatmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bekçilerin üstün hizmet anlayışıyla görev yapacaklarına inandığını dile getiren Varol, şunları kaydetti:

"Bugün güvenlik ve asayiş hizmetlerinin vatandaşa sunulmasında çarşı ve mahalle bekçiliği modeli örneği çok az olan, bizim toplumumuzda, kültürümüzde ciddi başarılar elde etmiş önemli bir kurumdur. Böyle bir güvenlik yönetimi modelini bazı ülkelerde uygulayamazsınız ancak bizim kültürümüz, bizim insanımızın yapısı buna gerçekten çok uygun. Tarihimizin her döneminde bu tarz örgütlenmeye sahip olmuş bir milletten bahsediyoruz. Küçük bir kesinti döneminde bu uygulamadan, kurumdan vazgeçtik ama bu kurumu yeniden ihya ederek genç kardeşlerimiz sayesinde yeniden vatandaşlarımıza hizmet sunmaya başlayacağız."

Merzifon POMEM Müdürü Süleyman Gül de bekçilerin devletin vatandaşlara açılan ilk kapısı, gören gözü, dinleyen kulağı, şefkat eli olacağını vurguladı.

Konuşmaların ardından 6 haftalık eğitimlerini tamamlayan 249 mahalle bekçisi adayı, Türk bayrağı ve silah üzerine ellerini koyarak yemin etti.

Törende, eğitimlerinde ilk beşe girenlere diploma ve hediyeleri protokol üyelerince verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:20 Kaynak: AA

Merzifon, Amasya, Güncel
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