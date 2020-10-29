Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29.10.2020 15:41
Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı, System.String[]

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlandı.

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97. yılı kutlandı.

Amasya Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen tören, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına göre ve sınırlı sayıda katılım ile gerçekleştirildi. Kutlamalara Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, protokol üyelerinin yanı sıra, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajının okundu.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin doğum belgesinin imzalandığı Amasya'da, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. yıl dönümünü hep birlikte gururla kutluyoruz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu yıl maalesef ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını sebebiyle Cumhuriyet Bayramı'nı daha sade kutlamanın burukluğunu da yaşamaktayız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu salgının sona ermesiyle Cumhuriyet Bayramımızı daha coşkulu bir şekilde, halkımızın tüm kesimleriyle birlikte kutlayacağız. Son yıllarda içte ve dışta huzurumuzu bozan, güvenliğimizi tehdit eden, devletimizi yıkmaya çalışan, milli iradeyi akamete uğratmak isteyen ne oldukları belirsiz bazı kişi, örgüt ve devletler türemiştir. Ama bu millet yönetimde ve bölgesinde söz sahibi olduğunu, Cumhuriyet'e sahip çıktığını, yıllarca vermiş olduğu terör mücadelesinde, 15 Temmuz gecesinde, güney sınırımızda kurulmak istenen terör devletine karşı yapılan Barış Pınarı Harekatımızda, Zeytin Dalı Harekatımızda ve diğer harekatlarda tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Burada Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un; 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez' dizelerini hatırlatmak isterim. Şu iyi bilinmelidir ki, bu aziz vatanın her karış toprağı şehit kanıyla sulanmıştır. Hiç bir zaman ve şartta bu Bayrak inmeyecek, bu vatan bölünmeyecektir" dedi.

Daha sonra Amasya Valisi Mustafa Masatlı, valilik bahçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümü kutlama törenleri münasebetiyle Amasya Valisi Mustafa Masatlı, valilik bahçesinde Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile birlikte askeri erkanın, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin, gaziler ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul etti. - AMASYA

Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Amasya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı - Son Dakika


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