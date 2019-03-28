Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amasya
'nın Merzifon
ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD
) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
14.07'de meydana gelen depremin derinliği 12.68 kilometre olarak ölçüldü. - AMASYA
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:54 Kaynak: İHA
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