Son Dakika Haberleri: Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem

Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amasya'da 3.2 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

14.07'de meydana gelen depremin derinliği 12.68 kilometre olarak ölçüldü. - AMASYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:54 Kaynak: İHA

AFAD, Merzifon, Amasya, Güncel
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