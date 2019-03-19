Son Dakika Haberleri: Amasya'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

Amasya'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem

55 dakika önce

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amasya'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41'de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:26 Kaynak: İHA

AFAD, Merzifon, Amasya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Amasya'nın Çılgın Projesi Hayata Geçti Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:21:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amasya'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]