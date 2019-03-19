Amasya'da 3.7 Büyüklüğünde Deprem
55 dakika önce
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41'de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:26 Kaynak: İHA
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