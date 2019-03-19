Son Dakika Haberleri: Amasya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

Amasya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem

26 dakika önce

AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amasya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
AMASYA'nın  Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 20.41'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, depremin merkez üssünü Gümüşhacıköy ilçesi Doluca köyü olarak belirledi. Amasya ve ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yaşanmadı. - Amasya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Gümüşhacıköy, Amasya, Güncel
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