Amasya'da 3.8 Büyüklüğünde Deprem
26 dakika önce
AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AMASYA'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amasya
'nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 20.41'de Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
, depremin merkez üssünü Gümüşhacıköy ilçesi Doluca köyü olarak belirledi. Amasya ve ilçelerinden hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasar yaşanmadı. - Amasya
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:51 Kaynak: DHA
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