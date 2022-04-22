Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

22.04.2022 14:51
Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü, kamyonet ve halk minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde yolcu otobüsü, kamyonet ve halk minibüsünün karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Hasan Küçük idaresindeki 60 AAC 125 plakalı yolcu otobüsü, Suluova-Amasya kavşağında, Muhammed Emin Aydın'ın kullandığı 05 AC 184 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Savrulan kamyonet, yoldaki halk minibüsüne çarparak durdu.

Kazada, kamyonet sürücüsü Aydın ile aracındaki Erbil Dinç ve Ahmet Başkıran yaralandı.

Suluova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kamyonet, Suluova, Amasya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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