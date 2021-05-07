3 gündür haber alınamayan alzaymır hastası bulundu - Son Dakika

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 3 gündür haber alınamayan 72 yaşındaki alzaymır hastası Bahattin Özdilek, sağ olarak bulundu.

İlçeye bağlı Gürsü köyünde ikamet eden evli ve 3 çocuk babası Özdilek'in 3 gün önce ayrıldıktan sonra bir daha evine dönmemesi üzerine Jandarma, AFAD ve köy halkı tarafından arama çalışması başlatılmıştı.

Yapılan aramalar sonucu Özdilek'e, köyün yakınlarında ulaşıldı.

Sağlık ekipleri tarafından Taşova Devlet Hastanesinde ilk tedavisi yapılan Özdilek, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Bahattin Özdilek'in oğlu Sedat Özdilek, gazetecilere, babasının alzaymır hastası olduğunu belirterek, "Bugün sabah saatlerinde çok şükür sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi görünüyor. Arama çalışmasına katılan ve bulunmasında emeği geçen herkesten Allah razı olsun, jandarmaya ve AFAD'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.