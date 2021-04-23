Amasya'da 3 kardeşin başlattığı tekerlekli sandalye kampanyası ihtiyaç sahibi engellilere umut oldu - Son Dakika

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaşayan Nazlı Damlar ile iki kardeşi, engellilerin ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla başlattıkları kampanya kapsamında 68 kişinin tekerlekli sandalyeye ulaşmasını sağladı.

Yaklaşık 5 ay önce bir sabah yaşadığı geçici fiziksel rahatsızlık nedeniyle hareket edemeyen 13 yaşındaki Nazlı Damlar, bu durumdan çok etkilendi.

Engellilerin yaşadığı sorunları düşünen Nazlı, maddi imkansızlıklar nedeniyle tekerlekli sandalye alamayanlara yardımcı olabilmek için mavi kapak kampanyasına destek olmaya karar verdi.

Düşüncesini önce kardeşleri 10 yaşındaki Ömür ve 8 yaşındaki Mehmet'e anlatan Nazlı, anne babasının da olumlu karşılaması üzerine harekete geçti.

Nazlı ve kardeşleri, her gün çevrim içi gerçekleştirilen derslerine katılıp ödevlerini de yaptıktan sonra dışarıya çıkıp kampanya bilgilerinin yer aldığı broşürleri esnaf ve vatandaşlara dağıttı, sosyal medya hesaplarından da yaptıklarını anlattı.

Sosyal medyada yapılanları gören hayırseverler de Nazlı ve kardeşlerine destek verdi. Damlar kardeşlerin topladıkları 30 milyona yakın mavi kapağın yanı sıra hayırseverlerin desteğiyle alınan 142 tekerlekli sandalyeden 68'i ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Nazlı Damlar, AA muhabirine, kampanyaya ve tekerlekli sandalye dağıtımına devam ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından kendilerine vatandaşların mavi kapak gönderdiğini belirten Damlar, aynı zamanda bazı hayırseverlerin de tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu kaydetti.

Aldıkları tekerlekli sandalyeleri Amasya'nın dışında Balıkesir, Mardin, Muş, İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi kentlerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine de yolladıklarını dile getiren Damlar, "Topladığımız mavi kapakları tekerlekli sandalyeye çevirerek ihtiyaç sahiplerine yollamaya devam edeceğiz. Her sağlıklı insan bir engelli adayıdır. Onları asla dışlamayalım. Yarın ne olacağımız asla belli olmaz." ifadelerini kullandı.