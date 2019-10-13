Amasya'da 3. Sokak Lezzetleri Şöleni

Amasya Belediyesi ve Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu işbirliğiyle düzenlen "3. Sokak Lezzetleri Şöleni" renkli görüntülere sahne oldu.

Şehzadeler Gezi Yolu'nda gerçekleştirilen lezzet şöleninde birçok yöreye ait sokak lezzetleri kurulan tezgahlarda beğeniye sunuldu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sokak yemeklerinde, şırdan, kokoreç, midye, Mersin tantuni, Adana kebap, Urfa kebap, Osmanlı macunu gibi ürünlerin başında kuyruk oluştu.

Adana mutfağından Amasya mutfağına birçok sokak lezzetin tanıtıldığı şölenin açılışında konuşan Amasya Valisi Osman Varol, bu lezzetlerin birer kültürel değer olduğunu ve sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Vali Varol, çok zengin bir mutfak kültürüne sahip olunduğunun altını çizerek, "Zengin bir mutfak kültürüne sahip bir toplumuz. Bunda yaşadığımız çok geniş bir coğrafyanın büyük bir önemi var. Bizim mutfağımızın zenginliği bu geniş coğrafyanın ürün gamından geliyor." diye konuştu.

Amasya Üniversitesi öğrencisi Feyzanur Aktaş da "Çok güzel bir şölen gerçekten. Amasya için böyle etkinliklerin olması bizi çok mutlu etti. Çok fazla lezzeti bir arada gördük burada hangisini yiyeceğimizi şaşırdık. Hiç görmediğimiz lezzetleri de görmüş olduk." dedi.

Programda, Vali Varol, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı ile birlikte yemek stantlarını gezdi.