Amasya'da 3 yılda yaklaşık 656 ton atık dönüştürüldü - Son Dakika

Amasya'da son 3 yılda yaklaşık 656 ton atığın dönüştürüldüğü bildirildi.

Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde Valilik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve belediyelerin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin çalışmalar ve çevrenin korunmasına sağladığı katkılar ele alındı.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, son yıllarda dünyada sıfır atık uygulamalarının hem bireysel hem kurumsal hem de devletler bazında yaygınlaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Sıfır Atık Projesi"nin ülke genelinde uygulandığını anımsatan Masatlı, "Bu projeyle öncelikli olarak israfın önlenmesi, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması ve geri kazanılan atıkların, farklı ürünlere ve enerjiye dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Projenin bir diğer hedefi ise geri kazanılamayan atıkların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden uygun şekilde bertarafının sağlanması, aynı zamanda duyarlı tüketici bilincine sahip nesillerin yetiştirilmesidir." dedi.

Amasya'da da bu kapsamda kamuya açık alanlar, kamu kurumları ve okullarda ilgili kurumların iş birliğiyle Sıfır Atık Projesi'nin uygulanmasına devam edildiğini anlatan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 2018-2021 yıllarında ilimizde yapılan özverili çalışmalarla yaklaşık 371 ton kağıt, 98 ton plastik, 5 ton cam, 57 ton metal, 11 ton atık pil, 3,5 ton bitkisel atık yağ, 33 ton atık motor yağı ve 77 ton elektronik atık geri dönüştürülerek ülke ekonomisine kazandırılmıştır. Ekonomimize sağlanan katkının yanında bu çalışmalarla 6 bin 300 ağacın kesilmesi önlenmiş, 10 bin 500 ton su tasarrufu sağlanmış, 2,1 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlanarak atmosfere salınan sera gazı 75 bin kilogram azaltılmıştır. Yeni nesillere, daha temiz ve yaşlanabilir bir dünya bırakabilmek için çıkılan bu yolda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum."

Toplantıda daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Merzifon ilçesinde faaliyet gösteren Tekman Metal iş birliğiyle toplumda farkındalık oluşturmak ve çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen afiş ve kısa film yarışmasında derece elde eden öğrencilere ödülleri verildi.

Program, öğrencilerin sıfır atık temalı gösterilerini sahnelemesi ve açtıkları serginin protokol üyeleri tarafından gezilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin ile kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.