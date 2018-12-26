Amasya'da 300'e Yakın Köy Yolu Kapandı

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 300'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.

Amasya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 300'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı.



Dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, köy yollarını kapladı. İl genelinde 300'e yakın köy yolunun açılması için Amasya İl Özel İdaresi ekipleri seferber oldu. İl merkezinde ise ulaşımın sürmesi için belediye ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürdü. - AMASYA

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