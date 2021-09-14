Amasya'da 312 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

AMASYA'da düzenlenen operasyonda, bir kavanozun içinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 312 parça bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu V.Ç.'nin elinde tarihi eserler olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, takibe aldıkları V.C.'nin aracını Kızılca köyünde durdurdu. 'Dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başlayan V.Ç. elindeki poşete sarılı kavanozu ise araçtan dışarı attı. Ekiplerin yakaladığı V.Ç.'nin üzerinde bir adet altın yüzük ve sikke çıktı. V.Ç.'nin araçtan attığı kavanozun içinde ise 9 madeni yüzük, 4 kolye ucu, 11 metal obje, 1 mühür ve farklı dönemlere ait 285 sikke bulundu. Şüpheli V.Ç. gözaltına alındı.