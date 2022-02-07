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Amasya'da 32 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı - Son Dakika

Amasya'da 32 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

07.02.2022 16:40
Amasya'da 32 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesi Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesi Yeni Anadolu Madencilik İşletmesi'nde 7 Şubat 1990'da meydana gelen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 68 maden işçisi anıldı.

Suluova Orta Cami'sinde, Suluova Taşovalılar Derneği tarafından düzenlenen anma programında, Kur'an-ı Kerim okundu, 68 madenci ve tüm şehitler için dua edildi.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, yaptığı konuşmada, 32 yıl önce meydana gelen bir kaza sonucu büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Maden işçilerinin zor şartlar altında çalıştıklarını belirten Üçok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah madenci kardeşlerimizi, her türlü kaza ve belalardan esirgesin. Bir daha böyle acıları ve felaketleri yaşatmasın. Bugünü anlamlı kılan da geride kalan yakınlarının hatıralarına sahip çıkarak onları yad etmeleridir. Taşovalılar Derneğimize bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Tüm şehit madencilerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Programa, kazada hayatını kaybeden madencilerin yakınları, Suluova Kaymakamı Abdullah Şen, İlçe Emniyet Müdürü Engin Erkul, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ramazan Alagöl, maden işçileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Amasya'da 32 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı

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Merzifon, Hisarcık, Amasya, Maden, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da 32 yıl önce ölen 68 maden işçisi anıldı - Son Dakika


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