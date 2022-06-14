347 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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347 parça tarihi eser ele geçirildi

14.06.2022 15:01

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 347 parça tarihi eser ele geçirildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 347 parça tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Merzifon ilçesinde bir kişide tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Zanlıya ait evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Helenistik dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 1 heykel, 1 mühür, 3 ok ucu, 4 yüzük ile 47 çeşitli şekillerde obje ve 291 sikke olmak üzere 347 parça eser bulundu.

Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Çorum Müzesine teslim edildi.

Zanlı hakkında ise adli işlem başlatıldı.

347 parça tarihi eser ele geçirildi
347 parça tarihi eser ele geçirildi
347 parça tarihi eser ele geçirildi
347 parça tarihi eser ele geçirildi
347 parça tarihi eser ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 347 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

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