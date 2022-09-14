Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı

14.09.2022 14:42
Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı

Amasya'da "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Amasya'da "35. Ahilik Haftası" kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Vali Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, ahiliğin bir esnaf teşkilatlanması olmasının yanı sıra, benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplum arasında köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına katkı sağladığını söyledi.

Ahiliğin temelinde, kardeşlik, dürüstlük, ahlak, vefa ve erdem olduğunu kaydeden Masatlı, bunların sadece esnaflık ve ticaretin değil insanlığın da temeli olduğunu vurguladı.

Ahiliğin Anadolu'da varlığını yüzyıllardır sürdüren din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkese eşit muameleyi öngören, köklü geleneklerden biri olduğunu ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Ahiliğin oluşturduğu bu köklü dayanışma geleneği, ecdadımızın dünya medeniyetlerinin beşiği Anadolu'yu yurt yapmasına büyük katkı sunarken, aziz milletimizin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm zorluklarla başa çıkabilmesi kabiliyetinin de temel dayanaklarından birisini oluşturmuştur. Ahilik bir meslek örgütü olmasının yanında yardımsever olmayı, haksız kazançtan uzak durmayı, yoksula sahip çıkmayı, başkasının hakkına saygı göstermeyi öğütlemesi bakımından da bir manevi terbiye ocağıdır. Güzel ahlakın sanatla bütünleştiği ahilik sadece Türk insanının değil, bütün dünya toplumlarının örnek alması gereken bir kültür ve anlayıştır. Tüm esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, bereketli kazançlar diliyorum."

Konuşmaların ardından vatandaşlara ahi pilavı ikram edildi.

Vali Masatlı daha sonra Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Köse ile birlikte Kocacık Çarşı esnafını ziyaret ederek, Ahilik Haftaları'nı kutladı.

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Kaynak: AA

Ahilik Haftası, Amasya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Amasya'da 'Ahilik Haftası' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da "Ahilik Haftası" kutlandı - Son Dakika
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