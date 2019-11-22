Amasya'da 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı
6 saat önce
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:42 Kaynak: AA
Amasya ve Çorum'da evlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2'si kadın 4 zanlı tutuklandı.
Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kent merkezinde birçok evden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin hırsızlık yapılan bölgelerdeki incelemesiyle kimliği belirlenen 2'si kadın 4 şüpheli, Çorum kent merkezinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
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