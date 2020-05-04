Amasya'da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak - Son Dakika

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Amasya'da 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacak
6 saat önce
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Amasya ve ilçelerinde toplam 494 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanacağını duyurdu.
Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü 20 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Amasya ve ilçelerinde toplam 494 bin 60 dekar tarım arazisinin sulanacağını duyurdu.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "20 Nisan 2020 tarihinde başlayan 2020 yılı sulama sezonunda Amasya ilimiz ve ilçelerimizde toplam 494 bin 60 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Amasya ilimizde yapılan sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 641 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. Amasya ilimizde en önemli sulama projelerinin başında Suluova Yedikır Sulaması gelmektedir. İş kapsamında 155 bin 500 dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak olup, bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 245 milyon TL katkı sağlanması hedeflenmektedir. DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmektedir. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, kapalı sistem sulamanın yaygınlaşmasını ve sulamada su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz" bilgileri verildi. - AMASYA
Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:48 Kaynak: İHA
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