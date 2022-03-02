Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı - Son Dakika
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Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı

02.03.2022 15:20
Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı

Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programı düzenlendi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü iş birliğinde organize edilen program, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ev sahipliğinde, bir otelin toplantı salonunda başladı.

"Birlikte ve sürdürülebilir koruma" başlığıyla düzenlenen kış okulunda, somut olmayan kültürel miras alanında uluslararası deneyime sahip uzmanların katılımıyla kültürel mirasları koruma, sürdürülebilir kalkınma ile somut olmayan kültürel miras arasındaki ilişkiler tartışılacak.

Programda masal, hikaye, fıkra paylaşımı etkinlikleri, kalıp baskı atölyesi, Karagöz ve Hacivat gösterisi gibi sosyal etkinlikler de yer alacak. Etkinlik sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, kentin binlerce yıllık tarihe sahip, tarihin hemen hemen her döneminden eserler barındıran bir kültür şehri olduğunu söyledi.

Amasya'nın medeniyet ve kültür şehri olarak geçmişine, tarihine, kültürüne sahip çıktıklarına işaret eden Masatlı, "Amasya, sahip olduğu değerler ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'marka kent' ilan edilmiştir. Amasya'nın bu yönlerine baktığımızda, "Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" programının burada yapılması anlam ifade etmektedir. Bu önemli etkinlik sayesinde kalkınma ajanslarının somut olmayan kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına, gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik rolleri büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca UNESCO ile iş birliği imkan ve fırsatlarını değerlendirmenin, geleceğe dönük eylem planlarının oluşturulmasına katkı sağlayacağı özel bir gerçek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasya Harşena Dağı ve Pontus Kral Kaya Mezarları'nın daimi listeye alınabilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Göreve geldikleri günden itibaren "Bu şehri dünya şehri yapmalıyız ve dünyaya entegre etmeliyiz." dediklerini dile getiren Sarı, "Amasya'ya geldiğinizde bir tarafınızda Yalıboyu evlerini, bir tarafınızda Kral Kaya Mezarları'nı, bir tarafta Harşena Kalesi'ni görürsünüz. Biz bu şehre gelen turist sayısını artırmak, burayı turizm merkezi haline getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu noktada UNESCO tarafından 2015 yılında Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınan Amasya'yı daimi listeye sokmamız lazım." dedi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, kalkınma ajanslarıyla bu yapının içinde olmasının büyük heyecan ve motivasyon sağladığını belirtti.

Kalkınma ajanslarında UNESCO masası kurma fikrinin önemli bir başlangıç olduğuna dikkati çeken Oğuz, "Bu masanın kurulması bizim açımızdan, UNESCO'nun eğitim, bilim ve kültür alanında çalışan yegane Birleşmiş Milletler teşkilatı olduğu dikkate alınarak, burada oluşan bütün deneyimleri Türkiye'nin menfaati istikametinde analiz ederek, en doğru yönetişim ile en doğru kalkınma seçeneklerini oluşturmak üzere zihinsel bir altyapının oluşmaya başladığı anlamına gelir. Bu, gerçekten alkışlanmaya değer bir süreç olacak." diye konuştu.

Etkinlik, 4 Mart Cuma günü düzenlenecek sertifika töreniyle sona erecek.

Amasya'da 5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu başladı
Amasya'da 5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu başladı
Amasya'da 5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu başladı

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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye, Amasya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Amasya'da '5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Amasya'da "5. Somut Olmayan Kültürel Miras Kış Okulu" başladı - Son Dakika
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